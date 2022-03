La BTE bientôt rachetée par des Libyens ?

Actuellement, la BTE vit au rythme d’une nouvelle recherche d’un investisseur stratégique et donc une nouvelle opération de privatisation en cours. Un opérateur libyen, installé dans 14 pays de l’Afrique Subsaharienne, serait fortement intéressé. La Data-Room et le « Due-deal » ont été déjà terminés après une période de 6 mois, l’acquéreur serait au stade de la présentation de l’offre financière, et la DG de la privatisation donnerait déjà des signes d’optimisme pour la bonne fin et l’aboutissement de cette opération de cession de plus de 78 % du capital de la BTE, sur laquelle Tunisie et Emirats sont déjà d’accord. Il s’agirait, selon nos informations, de la BSIC (Banque Sahélo-Subsaharienne pour l’Investissement et le Commerce), au capital de 500 M€, et qui lorgnerait sérieusement la Tunisie comme base pour s’étendre en Afrique du Nord, et qui a déjà représentation en Tunisie depuis 2018. (Lire ici notre article sur la BTE)