La BTE, toujours aussi déficitaire qu’en 2020

états financiers intermédiaires de La Banque de Tunisie et des Emirats (BTE), arrêtés au 30 juin 2021, faisaient apparaitre des capitaux propres positifs de 114, 890 MDT ,y compris un résultat net déficitaire de 4, 980 MDT. La banque, plusieurs fois vainement proposée à la vente, signait pourtant un PNB en hausse de 14,55 MDT par rapport aux 19,805 MDT de juin 2020. Et ce sont notamment les différentes dotations aux provisions (Un total de 21, 380 MDT), et la lourde masse salariale de 17,021 MDT des six premiers mois, qui mèneront la BTE vers un résultat, déjà déficitaire à l’exploitation.

