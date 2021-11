La BTS a donnés 2057 crédits aux diplômés, pour 52,8 MDT

L’activité de la Banque Tunisienne de Solidarité durant les neuf premiers mois de 2021 a enregistré une évolution significative par l’octroi de 11945 crédits avec un coût d’investissement de 154.5 MDT contre 9115 crédits et un cout d’investissement de 129.1 MDT durant la même période de 2020, soit une croissance de 19.7% en cout d’investissement.

Les crédits octroyés durant cette période sont répartis comme suit : 54 % pour le secteur des services, 21.8% pour l’artisanat, 20, 8% pour les petits métiers et 3, 4% pour le secteur agricole.

Les diplômés de l’enseignement supérieurs ont bénéficié de 2057 crédits avec un cout d’investissement de 52, 8 MDT jusqu’à fin septembre 2021, contre 49, 3 MDT durant la même période de l’année précédente.

Quant aux indicateurs de performance bancaire et financière, le produit net bancaire (PNB) des neuf premiers mois de 2021 atteignant environ 38,4 MDT. Le Total Bilan à fin septembre 2021 a atteint 1662,9 millions. Le volume des encours de crédits à la clientèle s’est élevé à 1316,9 millions de dinars en 2021 contre 1250,8 millions de dinars à la même période de l’année dernière, soit une augmentation de 5,3%.

Les efforts de la Banque ont été principalement orientés vers le soutien et l’accompagnement des petits promoteurs touchés par les effets et les répercussions économiques de la pandémie du Coronavirus, et ce en mettant en place une série de programmes spécifiques offrant des conditions aisées tels que :