La BTS affiche une résilience face à la crise du Covid

La Banque Tunisienne de Solidarité (BTS) a enregistré un résultat net positif de l’ordre de 4,5 millions de dinars en 2020, affichant ainsi une certaine résilience face à la crise sanitaire du Covid-19. Le Total Bilan de la banque, a marqué une progression de 4,8% passant de 1513,6 MDT en 2019 à 1586,3MDT en 2020, selon un communiqué publié jeudi par la BTS. De même l’encours des crédits aux clients s’est apprécié d’une augmentation de 8,7% à 1294,9 MDT en 2020 contre 1191,2 MDT en 2019. En outre, les capitaux propres se sont hissés de 5,2%, passant de 88,2 MDT en 2019 à 92,8 MDT en 2020, d’après la banque qui a présenté ses états financiers lors de son Assemblée Générale Ordinaire de l’année 2020 tenue le 23 Avril 2021 à la Maison de l’Entreprise L’ensemble des ratios prudentiels et réglementaires de la Banque sont conformes aux normes en vigueur, essentiellement ses ratios de solvabilité et TIERS 1 établis à 36,9% et 36% par rapport aux seuils réglementaires de 10% et 7% respectivement. Le ratio de liquidité s’inscrit largement au-dessus des exigences réglementaires. A fin décembre 2020, il s’est établit à 367,2% contre 229,5% en 2019 pour un ratio réglementaire minimum fixé à 100% Pour ce qui est du Produit Net Bancaire, il s’est inscrit en baisse de 10,5% à 46,7 Millions de dinars en 2020 contre 51,9 MDT en 2019. S’agissant du financement des projets, la BTS a financé 11 mille crédits en 2020 avec un coût d’investissement de 180,5 MDT, dont 40% étaient destinés aux diplômés de l’enseignement supérieur. Ces crédits permettront de créer environ 20 mille postes d’emplois, ajoute la même source.

