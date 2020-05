Le coronavirus est-il sensible à la chaleur, au point d’imaginer qu’il puisse disparaître l’été venu ? Une étude dévoilée cette semaine par l’Académie nationale française de médecine accrédite cette thèse.

Pour en arriver à cette conclusion, l’institution médicale s’est appuyée sur les données recueillies par un réseau de 19 médecins, pharmaciens et cadres de santé exerçant dans trois régions : «zone tempérée» (France et Italie), «zone africaine intertropicale» (Sénégal, Côte d’Ivoire, Burkina Faso, Mali, Togo, Gabon) et dans les Outre-mer. Il leur a été demandé de collecter les statistiques du nombre de cas confirmés de coronavirus, d’hospitalisations et de décès, ainsi que de relever les températures moyennes hebdomadaires.

Résultat, «l’indice de diffusion (du coronavirus), de 2,67 en Europe pour une température moyenne de 11,2°C, s’abaisse à 0,03 en Afrique subsaharienne où la température moyenne s’élève à 34,8°C», explique l’Académie de médecine dans un communiqué, l’enquête n’ayant pas encore été publiée en intégralité car soumise à évaluation. Un constat qui pourrait expliquer en partie pourquoi l’Afrique semble épargnée par le coronavirus, avec seulement quelque 125.000 cas enregistrés (2 % du total mondial) et 3.700 morts (1 % du bilan mondial).