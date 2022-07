La Chambre nationale de grandes surfaces commerciales décide une baisse de 5 à 10% sur les prix de certains produits de consommation

La Chambre nationale des grandes surfaces commerciales, représentant les enseignes de « Carrefour », « Géant », « Magasin Général », et « Monoprix », a décidé de réviser à la baisse les prix de vente de certains produits de consommation, à savoir les huiles végétales, les conserves, les détergents, l’eau en bouteille, et les boissons gazeuses, et ce, à partir du 11 juillet 2022.

La Chambre, relevant de l’UTICA, a précisé, dans un communiqué publié vendredi, que ces produits font l’objet d’une demande accrue durant cette période, ajoutant que la décision de baisse de prix a été prise suite à une demande avancée par le ministère du Commerce et du Développement des Exportations.

Le président de la Chambre Hédi Baccour a précisé à l’Agence TAP, que cette remise se poursuivra pendant 3 semaines et variera entre 5 et 10%.