La Chine fait la chasse aux Africains, et les accuse du Coronavirus

L’information a été rapportée par la BBC, puis confirmée par différentes vidéos en ligne. La Chine fait la chasse aux Africains, les exclut du dé-confinement, leur interdit de sortir de leurs maisons. Ils sont tout autant indésirables dans les lieux publics comme dans les galeries commerciales, et tabassés même dans la rue où certains se retrouvent obligés de dormir, car chassés de leurs chambres. La Chine, que les Etats Unis d’Amérique accusent d’être responsable de la pandémie du Coronavirus, et que beaucoup d’Européens compteraient poursuivre en justice pour cette responsabilité, accuse tous les Africains du pays d’être désormais responsables de propagation du Virus.

La BBC fait même parler un homme d’affaires africain, chef de famille installée en Chine depuis de très longues années et que les autorités chinoisent refusent de dé-confiner, contrairement au reste des familles chinoises de l’immeuble où il habite.

D’autres vidéos amateurs ont publiés d’innombrables séquences où l’on voit des gardiens chinois d’une grande surface refuser l’accès à une femme africaine, et lorsqu’elle essaie de se faire aider par une femme blanche, c’est toujours le refus.

Dans une autre séquence, c’est manifestement un Africain, mis à la porte de chez lui, obligé de dormir dans la rue, et que d’autres Chinois tabassent avec une barre de fer.



En janvier dernier à Nairobi, Le conseiller d’Etat chinois et ministre des Affaires étrangères Wang Yi disait que l’année 2020 marque le début d’une nouvelle décennie de relations entre les deux parties. « La Chine est depuis dix années consécutives le plus grand partenaire commercial de l’Afrique. En 2018, le volume des échanges entre la Chine et l’Afrique s’est élevé à 204,2 milliards de dollars, en hausse de 20% sur un an », écrivait alors l’agence de presse chinoise Xinhua.

En matière d’infrastructures, l’expertise et les technologies chinoises ont contribué à la réalisation de nombreux mégaprojets transformateurs pour l’Afrique, tels que les chemins de fer, les ports, les aéroports et les centrales électriques. La Chine, en tant que plus grand pays en développement au monde, doit renforcer la solidarité et la coopération avec l’Afrique et d’autres pays du tiers-monde, parce que cela constitue la pierre angulaire de la politique étrangère chinoise, écrivait encore l’agence de presse chinoise.