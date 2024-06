La CIA « accuse » Netanyahou de laisser sciemment traîner tout projet pour « le jour d’après à Gaza »

Une évaluation de la CIA diffusée cette semaine parmi les responsables américains officiels affirme que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu espère « échapper à la définition d’un plan pour le jour d’après ». Netanyahu « croit probablement qu’il peut maintenir le soutien de ses principaux responsables de la sécurité et empêcher les défections de l’aile droite de sa coalition en discutant de l’avenir de Gaza en ‘termes vagues' », selon un rapport du 3 juin examiné par CNN.

L’évaluation souligne comment Netanyahou résiste à la pression des membres de son gouvernement et de l’administration Biden et avertit qu’il est probable que ce qu’il a dit publiquement est vrai : qu’il ne s’attaquera sérieusement à la question du « jour d’après » qu’après avoir atteint ce qu’il considère comme des « critères de sécurité clés, ce qui pourrait prendre des mois » et est « délibérément vague ».

