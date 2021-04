La communauté tunisienne au Tchad est saine et sauve

Les membres de la communauté tunisienne au Tchad sont sains et saufs, affirme jeudi le ministère des Affaires étrangère, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger.

Les services de l’ambassade de Tunisie à Yaoundé (Cameroun) sont en contact permanent avec les Tunisiens vivant au Tchad afin de leur apporter le soutien nécessaire, souligne le MAE dans un communiqué.

Le ministère des Affaires étrangères et l’ambassade de Tunisie à Yaoundé œuvrent, en coordination avec les autorités tchadiennes, pour suivre de près la situation de tous les membres de la communauté tunisienne, ajoute-t-on de même source.

Le président tchadien Idriss Déby a succombé le 20 avril à ses blessures suite à des affrontements avec des rebelles dans le nord du pays en début de semaine, a déclaré mardi l’armée tchadienne sur la télévision officielle du pays.

La Tunisie a présenté mercredi ses condoléances à la famille du président défunt et au peuple tchadien, et affirmé son attachement aux principes démocratiques et son rejet de toute forme de violence.

Elle a également « formé l’espoir de voir le Tchad surmonter cette épreuve de manière à préserver la sécurité et la stabilité du pays et de toute la région », indique encore le communiqué du MAE.