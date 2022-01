Une Start-up tunisienne, pour lutter contre la fraude à l’assurance

Le DG des assurances MAE, Lassaad Zarrouk a signé convention de partenariat entre la startup Unfrauded dans le but de la mise en place de la solution informatique permettant la détection de fraude dans le secteur de l’assurance automobile en exploitant les données de l’assurance et en explorant des informations et des corrélations auparavant inconnues. Taha Cabani, CEO d la start-up estime que ce partenariat permettra une meilleure performance de l’assurance dans la détection de fraude grâce aux apports métiers et données de la part de la MAE

Unfrauded, une startup tunisienne, créée en 2019, ayant comme mission le développement d’outils pour la détection de fraude dans le secteur financier en utilisant les technologies de l’intelligence artificielle.



