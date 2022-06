Le ministère des AE dément les informations sur des pourparlers diplomatiques entre la Tunisie et Israël

Le ministère des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger a démenti catégoriquement les informations relayées par des sites israéliens sur d’éventuels pourparlers diplomatiques entre la Tunisie et l’entité israélienne.

Le département des Affaires étrangères précise, dans une déclaration, que « ces sites ont toujours publié de telles rumeurs, dans le but de porter atteinte à l’image de la Tunisie et à sa position indéfectible envers la juste cause palestinienne ».

Le ministère a réaffirmé, dans ce contexte, que la Tunisie n’établira pas des relations diplomatiques avec une entité occupante, ajoutant qu’elle sera toujours aux côtés du peuple palestinien frère dans sa lutte pour ses droits légitimes.