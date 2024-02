La contre-attaque des banques tunisiennes

Une avalanche de mesures des plus positives adoptées par les banques tunisiennes en matière sociétale et économique a été enregistrée dernièrement sur la scène nationale, infirmant les sombres pronostics de certains analystes à l’affût.

Le consentement de la BCT à accorder, à titre exceptionnel, des facilités à la trésorerie générale de la Tunisie, a suscité divers commentaires évoquant, ces derniers jours, une« banqueroute de la Tunisie et le désarroi des cercles bancaires et financiers à ce sujet » face à un éventuel recours massif de l’Etat à des prélèvements sur leurs provisions pour colmater les brèches. D’autant que, réuni, vendredi 2 février, « le Conseil d’administration de la Banque Centrale de Tunisie (BCT) a souligné que l’Institut d’émission, dont le mandat est de veiller à la stabilité des prix, doit rester vigilant quant aux répercussions latentes de l’octroi de facilités au profit de la Trésorerie Générale de la Tunisie ».

Mais, à la méfiance attendue, les banques tunisiennes pilotées par la BCT ont réagi plutôt par une adhésion agissante à la riposte tunisienne consistant à compter sur ses propres moyens en vue de surmonter les difficultés et relancer l’activité économique.

Dans un communiqué rendu public lundi 29 janvier 2024, la Banque centrale de Tunisie (BCT) a annoncé la révision à la baisse des niveaux de tarification de six commissions bancaires.

La mesure s’étale sur une période d’une année et cible en particulier la frange de clientèle bancaire dont le revenu mensuel net ne dépasse pas 1 500 dinars. Elle concerne notamment les frais de tenue de compte, la cotisation sur carte, les frais sur virements émis et les paiements via les terminaux de paiement électronique (TPE) ». Sans oublier l’opposition sur carte et le recalcul du code PIN, qui deviennent également gratuits pour tous les clients.

En outre, il a été décidé une réduction de 30 % sur les commissions de virement pour les clients particuliers et une commission maximale de 1,3 % pour l’utilisation des terminaux de paiement électronique (TPE) par les commerçants.

Le 6 février, au siège de la BCT, il est annoncé l’adhésion officielle de la Tunisie au système africain de paiement et de règlement (PAPSS). Ce système permet via la Banque africaine d’import-export (AFREXIMBANK) aux exportateurs et importateurs africains dont les tunisiens de réaliser des transactions régionales commerciales en temps réels et en monnaie locale

Dans le sillage, la Banque Centrale de Tunisie a annoncé, mardi 13 février, la publication de la circulaire n°2024-05 du 13 février 2024 ayant pour objet la fixation des règles régissant l’activité de gestion des systèmes de paiement et de règlement-livraison de titres.

Il s’agit notamment de rehausser les capacités techniques et institutionnelles des systèmes de paiement nationaux et, par conséquent, faciliter leur intégration aux systèmes de règlement régionaux, parallèlement au développement des paiements digitaux 2022-2026 à travers la modernisation des systèmes de paiement et de règlement-livraison de titres de la place pour en faire des infrastructures de marché financier résilientes et capables de supporter les divers projets clés pour la promotion de l’inclusion financière et la réduction de l’usage démesuré du cash et par là-même, de renforcer la confiance du public dans le paiement digital.

Echo favorable

Le 12 février 2024, le président Kais Saied a reçu Néji Ghandri, président du Conseil Bancaire et Financier (CBF), autrefois connu sous le nom de l’Association Professionnelle Tunisienne des Banques et des Établissements Financiers, pour discuter de l’implication cruciale des institutions financières dans le renforcement de l’économie tunisienne.

Il a insisté sur la nécessité pour les banques, qu’elles soient publiques ou privées, ainsi que pour les autres institutions financières, de contribuer activement au soutien de l’économie nationale, en se basant sur les choix stratégiques du peuple tunisien plutôt que sur des influences étrangères.

Une attention particulière a été accordée à l’octroi de prêts à conditions favorables pour les entrepreneurs de sociétés communautaires, mettant en lumière l’importance de l’accessibilité financière pour les petits projets ayant un impact sociétal.

La nécessité de réviser l’article 411 du Code de Commerce mentionnant notamment le délit de chèque sans provisions a été abordée, avec pour objectif que les banques assument une part de responsabilité dans les défaillances commerciales, s’alignant ainsi sur les standards internationaux.

Le président a exhorté les banques à aller au-delà du financement des entreprises et institutions publiques pour participer directement à des projets nationaux d’envergure, rappelant l’importance de l’engagement de tous dans la bataille pour l’indépendance économique de la Tunisie.

Y réagissant, la Banque internationale arabe de Tunisie (BIAT) a annoncé, le même jour, une série d’engagements en matière sociétale et économique

Elle a ainsi décidé d’assurer la restauration complète de la piscine municipale du Belvédère ainsi que ses annexes, la restauration complète et la rénovation de la Maison de la culture Ibn Khaldoun à Tunis, outre un soutien aux élèves et lycéens issus de zones désignées par les autorités compétentes afin d’améliorer leurs conditions de scolarité.

En ce qui concerne les engagements bancaires et financiers, la BIAT entreprend la mise en place d’un dispositif d’accompagnement à la création de sociétés communautaires dont notamment le financement des sociétés communautaires avec un taux d’intérêt égal au taux du marché monétaire (TMM).

Concurrence

Justement, les nombreuses mesures précitées qui ont été adoptées par BCT tendent à pallier certaines faiblesses constatées par des partenaires internationaux dont l’OCDE qui , dans un récent rapport, a affirmé que le secteur de la banque de détail, en Tunisie, doit être réellement concurrentiel pour favoriser l’inclusion financière et l’investissement privé. Le document a mis en évidence plusieurs domaines dans lesquels la concurrence ne fonctionne pas au bénéfice des consommateurs comme elle pourrait l’être..

On y lit notamment : « Les parties prenantes interrogées par l’OCDE ont fait part de leurs préoccupations concernant les pratiques à travers lesquelles les banques favorisent les emprunteurs avec lesquels elles ont des liens. L’examen par les pairs du droit et de la politique de la concurrence réalisé en 2022 montre en effet qu’en 2019, cinq groupes industriels contrôlent plus de 60 % du chiffre d’affaires des plus importantes entreprises privées du pays. Ces cinq groupes ont également des liens directs avec les banques, ce qui peut rendre plus difficile l’accès au crédit des entreprises qui n’ont pas de liens avec ces groupes. Bien que les effets de ce phénomène n’aient pas pu être analysés de façon précise faute de données granulaires, l’OCDE juge très probable que les liens entre banques et groupes industriels aient une incidence sur les activités de prêt en général ».

S.B.H