La coopération militaire entre la Tunisie et les Etats-Unis au centre d’une séance de travail entre le ministre de la défense et la Secrétaire américaine à la Force aérienne

Le ministre de la Défense nationale, Brahim Bertégi, a présidé, mercredi, au siège du ministère, une séance de travail avec la Secrétaire à la Force aérienne des Etats-Unis d’Amérique, Barbara McConnell Barrett.

Cette séance de travail a été consacrée à l’examen des perspectives de la coopération militaire entre la Tunisie et les Etats-Unis, à la lumière de la situation dans la région, indique un communiqué du département de la Défense.

« Les Etats-Unis sont un partenaire privilégié pour la Tunisie », s’est félicité Bertégi, à cette occasion, formant le vœu de voir la coopération militaire bilatérale se développer davantage en particulier en ce qui concerne les capacités opérationnelles, la formation et le maintien de la paix.

Dans cette même optique, le ministre a salué le soutien américain important dans les domaines de sécurisation des frontières et de lutte contre le terrorisme.

Pour sa part, Barbara Barrett s’est félicitée des « excellentes relations historiques basées sur la confiance et le respect mutuel », établies entre les Etats-Unis et la Tunisie, faisant part de l’engagement de l’administration américaine à soutenir l’institution militaire tunisienne face aux menaces que connait la région.

Par ailleurs, les deux parties ont mis l’accent sur l’importance de la feuille de route, signée au mois de septembre dernier par les ministres de la défense des deux pays, qui vise à améliorer la promptitude et les capacités des forces armées tunisiennes pour faire face aux menaces sécuritaires dans la région.

Le général Jeffrey Harrigian, commandant des forces aériennes américaines en Afrique et en Europe, l’ambassadeur des Etats-Unis en Tunisie Donald Blome ainsi que de hauts responsables militaires tunisiens et américains ont pris part à cette séance de travail, ajoute la même source.