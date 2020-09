La sécurité des frontières au centre d’un entretien entre le ministre de la Défense et l’ambassadeur américain

La coopération militaire entre la Tunisie et les Etats Unis d’Amérique (USA) en matière de sécurisation des frontières et de renforcement des capacités opérationnelles de l’institution militaire ont été au centre de l’entretien qui a eu lieu, ce jeudi, à Tunis, entre le ministre de la Défense nationale Ibrahim Bartaji et l’ambassadeur américain Donald Blom.

A cette occasion, le ministre a tenu à rappeler que les USA sont un partenaire majeur de la Tunisie dans le domaine du partenariat militaire, la formation la consolidation des équipements et le renseignement en particulier.

Il a mis en avant la contribution des USA dans le renforcement du système de surveillance électronique mobile et fixe aux frontières maritimes et terrestres. Le ministre a, dans ce sens, évoqué la possibilité que cette coopération se poursuive avec la contribution de ce pays à la réalisation de la troisième phase du projet d’une couverture totale des frontières Sud-est.

Cité dans un communiqué du département de la Défense, le diplomate américain a de son côté, exprimé l’engagement de son pays à se tenir aux côtés de la Tunisie, en ce qui concerne, notamment, la sécurité des frontières, la formation et le soutien technique.

L’entretien a été l’occasion de passer en revue les grandes lignes du programmes d’action de la commission militaire mixte tuniso-américaine qui se tiendra le mois d’octobre prochain.