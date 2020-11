Tunisie-Allemagne: La coopération militaire en examen

Le développement de la coopération militaire entre la Tunisie et l’Allemagne a été au centre de la rencontre, mardi, entre le ministre de la Défense nationale, Brahim Bertégi, et l’ambassadeur de la République fédérale d’Allemagne à Tunis, Peter Prügel.

Cité dans un communiqué du département de la défense, le diplomate s’est félicité de la coopération militaire tuniso-allemande, faisant part de la disposition de son pays à soutenir l’institution militaire tunisienne.

Pour sa part, le ministre a salué la coopération militaire entre les deux pays qui, selon lui, a atteint un très haut niveau dans plusieurs domaines.

Il a dit espérer que cette coopération soit renforcée davantage, notamment en matière de formation, d’échange d’expertise et de sécurisation des frontières.

