La CPG remonte en gamme et exportera 400 mille tonnes de phosphate d’ici fin 2023

La compagnie des phosphates de Gafsa cherche à augmenter les quantités exportées de phosphate pour atteindre 400 mille tonnes d’ici fin 2023, tandis que celles en voie d’êytre délivrées devraient atteindre 160 mille tonnes d’ici la fin du mois de juin, selon les données officielles publiées à la date du 9 juin 2023 par la société.

Dans le cadre de ses efforts pour renforcer ses capacités d’exportation et attirer davantage de marchés internationaux, une délégation commerciale représentant le client péruvien a rendu visite à CPG, où les processus d’extraction et de production dans les sections et les puits ont été examinés de près, ainsi que les différentes étapes d’analyse en laboratoire au Centre de recherche.

En outre, la visite de la délégation péruvienne coïncide avec le chargement d’une première cargaison au Pérou estimée à 35 mille tonnes de phosphate commercial par le port de Sfax.

Ces chiffres indiquent, en effet, la reprise continue des ventes tunisiennes de ce matériau à l’étranger après avoir été interrompues pendant 10 années consécutives, une reprise qui a commencé en 2022.

L’un des signes de la reprise continue des exportations tunisiennes de phosphate, comme l’a confirmé le responsable du département de communication de la société, Ali Houchati à l’Agence TAP, est la volonté de la société des phosphates de Gafsa d’expédier ces jours-ci 40 mille tonnes de phosphate commercial à des clients d’Indonésie, un pays vers lequel les ventes tunisiennes ont été interrompues depuis 2010, en raison de l’effondrement de la production nationale de phosphate commercial et de la priorité dans le processus de commercialisation aux clients locaux des fabricants d’engrais chimiques.

A cet effet, une délégation indonésienne, comprenant des responsables d’un complexe d’entreprises spécialisées dans la fourniture et la conversion de phosphates, s’est rendue dans le gouvernorat de Gafsa la semaine dernière, où elle a eu plusieurs réunions avec des responsables de la société, afin de discuter de la reprise des relations commerciales entre la Tunisie et l’Indonésie dans le domaine du phosphate et des engrais, notamment en augmentant le volume des ventes en fonction des demandes des clients indonésiens.

Par ailleurs, pour tirer parti de la demande mondiale croissante de phosphate et de ses prix élevés, l’accent est ainsi mis, cette année, sur la relance des exportations tunisiennes de phosphate, la société a développé un programme pour 2023 visant à exporter au moins 450 mille tonnes de phosphate commercial vers les fabricants d’engrais chimiques des secteurs public et privé en Europe et en Asie.

8 millions de tonnes en 2024

La CPG espère, en effet, produire 5,6 millions de tonnes de phosphate en totalité en 2023, notant que la production de phosphate en 2022 s’élevait à 3,7 millions de tonnes, le gouvernement cherche de ce fait, à porter ce chiffre à 8 millions de tonnes en 2024 et à atteindre 12 millions de tonnes en 2025.

D’autre part, la société a atteint une production de 3,7 millions de tonnes contre une prévision de 6 millions de tonnes, soit une différence de moins 40,5%.

Il convient de mentionner que la situation de la Société des phosphates de Gafsa s’était considérablement détériorée au cours de la dernière décennie et que ses résultats ont été très coûteux pour l’économie nationale.

Le chiffre d’affaires du secteur avant 2010 s’élevait à environ 4 milliards de dinars, pour chuter à moins de la moitié, ce qui a directement provoqué une augmentation du déficit budgétaire de l’État, et le secteur a connu depuis 2011 une récession qui comprenait toutes les entreprises qui se chevauchaient en raison de la baisse du taux de production, qui était d’environ 8 millions de tonnes en 2010 à 3,4 millions de tonnes par an entre 2011 et 2021, avec le taux de production le plus élevé enregistré en 2017 avec 3,8 millions de tonnes, selon les données obtenues par « African Manager » de l’Institut pour la gouvernance des ressources naturelles en Tunisie.