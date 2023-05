La crise du pain serait structurelle… 

Dans un rapport publié sur sa page Facebook, l’association « Alert », dont le but est la lutte contre l’Économie de Rente, a estimé que la pénurie de pain est en fait une crise structurelle globale dont se plaint le secteur céréalier en Tunisie, notant qu’elle avait mis en garde contre sa gravité il y a de cela trois ans.

L’association a, en outre, souligné que la crise du pain s’est aggravée en raison de l’incapacité de l’État à financer l’importation de céréales, notant que la disparition du pain des boulangeries est un phénomène qui affecte tous les gouvernorats de la République dans des proportions variables.

Alert a expliqué que la raison en est la forte diminution des quantités de blé dur distribuées par l’Office des céréales, soulignant que la farine est disponible parce que l’importation de blé tendre est financée par la Banque européenne d’investissement et la Banque africaine de développement, et que le vrai problème réside dans l’incapacité de l’Etat tunisien à financer ses besoins en blé dur.

De moins en moins de blé dur

Selon le rapport annuel de la Banque nationale agricole, les dettes de l’Office des céréales au 31 décembre 2022 s’élevaient à 4 milliards et 768 millions et 74 mille dinars. Ces dettes ont augmenté de 27 % en un an.

Outre les risques majeurs que ces dettes génèrent sur les soldes de la Banque nationale agricole, celle-ci cite le retard de l’Etat tunisien à débourser 2 milliards, 385 millions et 74 mille dinars du budget des subventions, ce qui rend l’Office des céréales incapable d’importer de quoi répondre aux besoins du marché, notamment en blé dur.

Au cours du mois d’avril, la quantité de blé dur distribuée par l’Office des céréales a été réduite de 30%, et jusqu’au 20 mai 2023, seulement environ 15% de la consommation mensuelle a été distribuée. On s’attend, de ce fait, à ce que le mois de mai ait vu la distribution de seulement 500 mille quintaux, soit une baisse de 50%.

Les navires vraquiers chargés de blé dur arrivent irrégulièrement entre Sfax et la Tunisie, créant une disparité dans les quantités réparties entre les régions.

Cette diminution importante de la quantité de blé dur disponible entraîne la perte de semoule, ce qui produit une pression sur la farine.

D’aucuns pronostiquent une légère amélioration des quantités de blé dur au cours du mois de juin, mais compte tenu des besoins du marché tunisien de semences (2 millions et 600 mille quintaux) et de la faible production nationale attendue (2 millions 300 mille quintaux) – sans tenir compte des faibles capacités de collecte, on s’attend à ce qu’il y ait une pression sur le marché local des semences.

Dans son rapport, l’organisation a souligné que tous ces indicateurs prédisent que la crise de l’offre se poursuivra dans les mois à venir.

L’approvisionnement des boulangeries reprend son rythme normal

De son côté, le président de la Chambre nationale des boulangeries, Mohamed Bouanan, a confirmé à African Manager, que la crise de pénurie de farine dans les boulangeries a pris fin suite à, l’intervention du président Kais Saied.

« Dans les jours à venir, il n’y aura aucun manque de pain dans le pays », a-t-il déclaré.

C’est d’ailleurs ce qu’à également affirmé la ministre du Commerce et du développement des exportations, Kalthoum Ben Rejeb, lors d’un point de presse tenu ce lundi 22 mai 2023.

Dans ce contexte, les quantités de blé tendre, destinées à la confection du pain, ont été revues à la hausse.

Concernant la semoule, elle a indiqué que de nouvelles quantités seront injectées sur le marché, notamment dans les gouvernorats qui enregistrent une demande importante de ce produit.

Dans ce même contexte, elle a appelé les citoyens à contenir leur frénésie pour le pain et à en acheter en quantités raisonnables d’autant plus que les autorités ont commencé à distribuer d’autres quantités de blé dur afin d’assurer la production de la semoule, et ce depuis le jeudi 18 mai 2023. « L’approvisionnement [en semoule] a repris son rythme habituel », a-t-elle assuré.