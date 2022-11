La croissance à 2,9% l’an au 3ème trimestre 2022

En première estimation, l’économie nationale a vu son produit intérieur brut (PIB) en volume progresser en variation trimestrielle de 0,4% au troisième quart de l’année, alors qu’il s’était légèrement contracté au précédent (-0.2%). Ainsi, sur les trois mois de juillet à septembre, le produit intérieur brut a progressé de 2,9 % en rythme annuel, marquant une accélération comparativement aux deux trimestres précédents (respectivement à 2.3% et 2.6%), rapporte ce mardi l’Institut national de la statistique . En dépit d’une conjoncture mondiale difficile et un contexte fortement inflationniste, l’activité économique poursuit sa dynamique de redressement après la crise sanitaire de 2020 ; un processus encore inachevé, puisque le revenu national demeure encore en dessous de son niveau de fin 2019.

L’INS fait observer que ces estimations intègrent les récentes réévaluations régulières des comptes nationaux annuels, qui ont conduit à la révision des résultats des comptes 2019, 2020 et 2021. Dans ce contexte, il est à rappeler que les comptes nationaux d’une année donnée sont compilés en trois versions (provisoire, semi-définitif et définitif) selon le flux de données primaires entrant dans leur élaboration. Alors que les comptes trimestriels fournissent la toute première estimation de la croissance pour une année donnée, conjointement avec la publication des résultats du dernier trimestre de la même année.

Sur cette base, explique encore l’INS, la croissance économique est aujourd’hui estimée à 1,5% pour 2019, -8,6% en 2020 et 4,3% en 2021 (contre une précédente évaluation de 1,3%, -8,7% et 3,1%, respectivement). La révision est relativement élevée pour l’exercice 2021, avec une croissance relevée de 1,2 point de pourcentage dans le compte annuel provisoire par rapport à l’estimation initiale fournie par les comptes trimestriels relatifs au dernier quart de 2021 et publiés en février 2022. Cet ajustement résulte principalement de la réévaluation à la hausse de la croissance de la valeur ajoutée en volume dans le secteur de l’hôtellerie et de la restauration d’une part, et celui de la santé d’autre part.

Compte tenu de ce calibrage annuel de routine des comptes trimestriels sur le système des comptes annuels, et en particulier avec le compte annuel 2021 dans sa version provisoire, la série des chiffres de croissance trimestriels au cours de la période 2019 à 2021 ont été ajustées, mais aussi ceux relatifs aux premier et deuxième trimestres 2022.