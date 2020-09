La Digitalisation au cœur du partenariat entre UIB et Ooredoo

Une Première en Tunisie : l’achat de smartphone en ligne désormais possible à crédit aveczéro avance !

Consciente de l’évolution des comportements de sa clientèle de particuliers (notamment jeunes, jeunes actifs et grands publics), des tendances actuelles de transition vers le digital et l’utilisation des services numériques et mobiles, l’UIB-Groupe Société Générale s’est associée avec le premier opérateur téléphonique sur le marché Ooredoo Tunisie afin de permettre à leurs clients de vivre une expérience digitale unique en achetant en ligne des smartphones à crédit.

Cette collaboration a vu le jour avec pour objectif de mettre en place l’achat à crédit des smartphones (d’une valeur allant de 300 à 2000 DT), sur plusieurs mois grâce à des remboursements mensuels pouvant aller jusqu’à 24 mois.

Les 2 partenaires UIB et Ooredoo Tunisie, honorés par le label de ‘’meilleur service client 2020’’ chacun sur son secteur d’activité, continuent sur leur lancée en faisant de l’expérience client leur priorité.

Pour bénéficier de ce crédit, rien de plus simple. Il suffit de sélectionner le smartphone de son choix et demander un devis sur la boutique en ligne de notre partenaire d’Ooredoo Tunisie. Une fois le devis téléchargé, le client n’aura qu’à le déposer dans l’une des agences UIB proches, tout en se munissant de son dossier de demande de crédit. Ce prêt est valable pour tous les clients Ooredoo Tunisie et UIB éligibles au crédit Smartphone.

Pour rendre l’expérience client optimale, ce projet offre une expérience d’achat 100% digitale, avec un simulateur de crédit UIB intégré dans la page offre de notre partenaire Ooredoo Tunisie renseignant sur la capacité de remboursement. De plus, des avantages exclusifs sont offerts aux clients UIB et abonnés Ooredoo leurs permettant de rester connectés à leurs comptes même sans DATA et de mixer leurs forfaits selon leurs envies entre appels, Internet et SMS.