L’UIB confirme le maintien de la certification AML30000 pour le 2éme cycle consécutif

L’Union Internationale de Banques, première banque en Tunisie à être certifiée AML30000 en 2019, a reçu pour le 2ème cycle consécutif, une re-certification émise par COFICERT, une organisation spécialisée dans les certifications financières et extra-financières.

L’AML 30000 est la norme internationale dédiée à la Lutte contre le Blanchiment d’Argent et le

Financement du Terrorisme, communément appelée LBA/FT. Le référentiel de AML 30000 est

décliné en 14 cahiers des charges. Un cahier des charges pour chaque secteur d’activité, tel que défini par le Groupe d’Actions Financières GAFI.

L’approche de certification repose sur l’évaluation de 2 axes : Le dispositif et l’effectivité.

La confirmation de la certification délivrée par l’organisme COFICERT, témoigne de l’efficacité du dispositif de Lutte contre le Blanchiment d’Argent et le Financement du Terrorisme de l’UIB et de sa conformité aux dispositions nationales et internationales.