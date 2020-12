La douane présente son plan de modernisation au titre de 2020/2024

Le plan de modernisation de la douane tunisienne au titre de 2020/2024 repose sur trois axes qui sont de nature à améliorer la compétitivité économique, renforcer la sécurité nationale et préserver le citoyen et l’environnement, a indiqué mercredi le porte-parole de la douane, Heithem Zanad. Lors d’une conférence en ligne consacrée à la présentation de ce plan, Zanad a ajouté que ces axes stratégiques comptent 15 programmes dont la facilitation des procdéures de dédouanement, l’implication des opérateurs économiques dans la prise de décisions et le développement des services douaniers.

Il s’agit aussi du renforcement du partenariat avec les partenaires internationaux, de l’amélioration du contrôle douanier et le développement du système d’information. Dans le cadre de ces programmes, a-t-il dit, la douane prévoit aussi de dévlopper le paiement des impots et des dettes afin de diversifier les ressources douanières et renforcer la tresoerie de l’Etat, d’améliorer la gouvernance et l’infrastructure informatique.D’après lui, cette stratégie permettra d’instaurer une fiscalité douanière équitable et transparente et de lutter contre l’évasion et la fraude commerciale.