La Fédération générale de l’enseignement secondaire appelle à l’arrêt des cours vendredi prochain

-La Fédération générale de l’enseignement secondaire a appelé tous les enseignants à l’arrêt des cours, vendredi 9 octobre 2020, pour dénoncer le non-respect des engagements pris par le ministère de l’Education relatifs à la garantie du bon déroulement des cours.

Dans un communiqué, la Fédération relevant de la centrale syndicale (UGTT) a invité les structures syndicales et les enseignants à s’attacher à la mise en place et à l’application du protocole sanitaire pour enrayer la propagation de la pandémie de coronavirus particulièrement dans les établissements scolaires.

» L’application du protocole sanitaire est une condition sine qua non pour protéger le corps enseignant et les élèves contre l’épidémie « , a plaidé la Fédération dans le même communiqué, dénonçant une négligence du ministère de l’Education et du gouvernement.

Pour la Féderation, la suspension des cours, ne devrait en aucun cas donner lieu à des rassemblements dans les salles d’enseignants. » Tout le monde est invité à quitter symboliquement l’établissement à 11h « , a souligné le Fédération dans le même communiqué.