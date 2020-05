La fièvre typhoïde se propage à Kébili, 18 enfants hospitalisés

Le sous-directeur des soins de santé de base à la direction régionale de la santé à Kébili, Ali Tabbal a annoncé ce mercredi 20 mai 2020, que 18 enfants âgés de moins de 14 ans originaires de Kébili ont été hospitalisés.

Selon Tabbal, il s’agit des enfants ayant un lien un parenté, habitant dans le même village souffrant de la fièvre typhoïde, une maladie infectieuse engendrant des états fébriles, des douleurs abdominales ainsi que des nausées. Cette maladie se transmet par les aliments et les eaux contaminées.

Par ailleurs, il a ajouté que la direction oeuvre à endiguer la propagation de cette infection et à déterminer ses causes et sa source d’autant plus que le nombre de patients contaminés n’a jamais atteint ce nombre.