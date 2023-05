La FIPA signe un mémorandum avec l’Agence de promotion économique de Busan pour renforcer l’investissement extérieur

Un mémorandum d’entente visant le renforcement de l’investissement extérieur a été signé, mardi, entre l’Agence de promotion de l’investissement extérieur (FIPA-Tunisia) et l’Agence de promotion économique de Busan (Corée du sud) (BEPA), au Palais du gouvernement à la Kasbah, dans le cadre des travaux de la deuxième édition du « Tunisia Korea Africa Business Forum.

Paraphé par le Directeur général de la FIPA Jalel Tebib et JIN Yang Hyum, cet accord vise à établir un cadre pratique pour le développement de relations d’affaires entre les deux parties et de définir les procédures de coopération pour l’expansion des relations d’investissement entre la Tunisie et Busan, le renforcement des relations institutionnelles et des capacités par la coopération mutuelle, a indiqué mardi la FIPA

La coopération porte entre autres sur des activités de renforcement des capacités et d’assistance technique, d’échange de visites de responsables et d’experts, d’échange d’informations relatives aux politiques d’investissement, les incitations et les opportunités, ainsi que les statistiques et les données commerciales actualisées concernant la Tunisie et Busan.

L’accord porte également sur l’échange d’expertise technique, de connaissances et d’opportunités de formation entre les membres respectifs, des deux organismes, dans les domaines de la promotion, la facilitation des investissements et du suivi des investisseurs.

Les deux parties conviennent également de fournir un rapport annuel sur le profil économique qui comprend des données économiques et des renseignements liés au commerce et à l’investissement.

La mise en œuvre de ce protocole d’accord, sera assuré par une unité de coordination et du suivi composé de responsable et de personnes ressources désignées par chaque partie. Ladite unité établit un plan d’action précisant les activités prioritaires à réaliser dans le cadre de ce mémorandum.

Actuellement, six entreprises coréennes sont installées en Tunisie, lesquelles ont généré un montant d’investissement de 83 millions de dinars et ont permis la création de 2329 postes d’emplois.

Deux autres mémorandums d’entente entre la Tunisie et la Corée ont été également signés mardi au Palais du gouvernement à la Kasbah, dans le cadre des travaux de la deuxième édition du « Tunisia Korea Africa Business Forum », tenu sous l’égide de la Cheffe du Gouvernement Tunisien Najla Bouden et le Maire de la ville de Busan Park Heong Joon.