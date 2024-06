La France, 1er partenaire économique de la Tunisie, selon les chiffres

La France est la destination de 24% des exportations tunisiennes, ce qui en fait l’un des rares pays avec lequel la Tunisie s’assure une balance commerciale positive. La France est également son premier pourvoyeur d’Investissements Directs Étrangers, et son premier marché touristique européen.1400 entreprises françaises sont installées en Tunisie et près de 900.000 français l’ont visitée en 2019.

Un statut fortement mis en relief par le directeur de Business France Afrique de Nord-Tunisie, Michel Bauza , qui a récemment annoncé que les entreprises d’Afrique du Nord ont initié 38 nouveaux projets d’investissement en France, créant ainsi 719 emplois au total. Parmi eux, 19 ont été lancés par des entrepreneurs tunisiens, entraînant la création de 361 emplois, soit plus de la moitié des emplois engendrés par de nouveaux projets nord-africains en 2023. Selon la même source, la Tunisie surpasse ainsi le Maroc, classé deuxième avec 17 projets et 341 emplois, suivi de l’Algérie avec seulement 2 projets et 17 emplois.

Au-delà de son leadership en Afrique avec plus de 35 % du nombre total de projets issus du continent, soit 53 projets et 892 emplois, la Tunisie se hisse également au 17e rang mondial en termes de création de projets en France en 2023. Cette performance illustre le dynamisme des entrepreneurs tunisiens, soutenus par l’action du bureau de Business France à Tunis qui a comme objectif de conseiller et accompagner les investisseurs tunisiens dans leurs démarches en France, facilitant ainsi l’expansion et le succès de leurs projets.

La France, « site propice aux IDE »

La France continue d’attirer les investissements étrangers grâce à un vaste programme de réformes structurelles mis en place depuis 2017 par le son président de la République et son gouvernement. Ces réformes visent à transformer l’économie, l’activité des entreprises et à améliorer la compétitivité du pays. Parmi ces mesures, la réduction de l’impôt sur les sociétés à 25 % depuis le 1er janvier 2022 a été particulièrement significative.

Le bilan annuel de Business France pour 2023 a révélé une année record en termes de décisions d’investissements en France, avec 1 815 projets aboutis et 59 254 emplois créés ou sauvegardés.

La France conserve sa première place en Europe pour l’accueil des investissements étrangers pour la cinquième année consécutive.

Autre chose, la France a fait de la décarbonation une priorité. Le bilan 2023 de l’investissement international recense 205 projets (11,3 % du total) qui concernent directement l’objectif « décarbonation » de son économie. La décarbonation renforce ainsi l’outil industriel français et garantit l’avenir des sites de production français dans la mise en concurrence par les maisons-mères de leurs unités à travers le monde.

Le plan France 2030 offre aux investisseurs étrangers l’opportunité de participer à la nouvelle ambition industrielle de la France. 559 des projets recensés au bilan 2023 concernent des segments prioritaires ciblés par France 2030 ; cela représente 31 % des investissements dont70 % sont suivis par Business France.

« En 2024, on va accélérer tout ça. On espère que les grands événements internationaux qui se profilent dans les mois qui viennent, que ce soit les JO, que ce soit le sommet de la francophonie, vont nous permettre justement de porter l’agenda de l’attractivité et de le porter sur l’ensemble du territoire français », a déclaré à Africanmanager une source diplomatique française .

La balance commerciale entre la France et la Tunisie est déficitaire pour la France, avec un déficit atteignant près de 1,8 milliard d’euros sur les échanges de biens en 2023.

Selon un rapport élaboré par la FIPA (Agence de promotion de l’investissement extérieur), en 2023, les entreprises françaises ont dominé le paysage des investissements étrangers en Tunisie hors secteur de l’énergie, représentant 31 % du total des investissements directs étrangers (IDE).

Avec 233 projets sur un total de 638, les investissements français ont atteint 610 millions de dinars et ont créé 4 206 emplois, principalement dans le secteur industriel (222 projets et 4 061 emplois).

En 2023, selon le bilan de la FIPA, on a eu à nouveau les entreprises françaises en première position des IDE en Tunisie. Les investissements français représentent 31% du total des investissements étrangers en 2023 avec 233 projets créés durant cette même année. L’entreprise française représente aussi 4206 emplois nouveaux et 610 millions de dinars(…).