La France perdrait-elle pieds en Tunisie ?

« Longtemps premier partenaire économique de la Tunisie – titre perdu au profit de l’Italie –, la France voit son influence et son image contrariées. En cause : sa politique migratoire et ses relations avec les pouvoirs successifs ». C’est ce qu’écrit l’essayiste franco-tunisien Hatem Nafti sur les colonnes du « Middle East Eye ». L’article essaie de décrypter les causes, historiques et actuelles, de la perte de l’influence de la France en Tunisie. Une analyse, qui intervient sur fond d’accusations indirectes tunisiennes faisant part « d’importantes sommes d’argent reçues de l’étranger dans le but d’envenimer la situation, et de saper la stabilité du pays ».

Une perte d’influence, qui ne se limite pas à la Tunisie, comme l’écrit sur le même support média, l’écrivain et chroniqueur algérien Abed Charef. « La crise entre la France et l’Algérie dépasse largement le cadre électoral français. Elle révèle l’émergence d’un ordre nouveau au Maghreb et en Afrique, un ordre qui échappe largement au contrôle de la France », disait-il