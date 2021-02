La Grande-Bretagne fait sien le projet « Buy Tunisia Textiles »

Les ambassadeurs du Royaume-Uni et de la Tunisie ont récemment approuvé le projet Buy Tunisia Textiles lors d’un webinaire organisé par la Professional Clothing Industry Association Worldwide (PCIAW) et OCO Global afin de renforcer les relations entre les industries britanniques et tunisiennes de l’habillement professionnel. Le projet vise à forger des partenariats à long terme entre les deux parties.

Alors que l’ambassadeur tunisien au Royaume-Uni, Nabil Ben Khedher, a remercié la PCIAW et OCO Global pour l’énorme travail qu’elles ont accompli pour promouvoir et développer les relations commerciales entre les deux parties, l’ambassadeur britannique en Tunisie, Edward Oakden, a déclaré que le ministère du commerce international aidait les entreprises britanniques à s’engager auprès des entreprises textiles tunisiennes.

La Tunisie a un avantage naturel sur ce registre en raison de sa proximité avec le Royaume-Uni et de la maturité de son industrie textile, selon un communiqué de presse du PCIAW.

En tant qu’association axée sur les membres, le PCIAW cherche à répondre à cette vague d’intérêt en consacrant ses ressources au soutien de l’industrie textile et manufacturière diversifiée, a-t-il ajouté.