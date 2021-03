La Tunisie et la Grande-Bretagne vont élaborer un plan conjoint de lutte contre le terrorisme

La Tunisie et la Grande-Bretagne ont fait part de leur décision de développer une stratégie commune pour combattre le terrorisme et son impact.

L’annonce en a été faite lors d’une conférence internationale organisée par l’ambassade britannique et Axiom International à Tunis. Le président de la commission tunisienne de lutte contre le terrorisme (CNLCT), Mounir Ksiksi, et l’ambassadeur britannique Edward Oakden, ainsi que des experts internationaux et des représentants du gouvernement tunisien, y ont pris part.

Les deux parties ont convenu que le « cyberterrorisme » est la menace actuelle la plus dangereuse, car il s’attaque aux enfants et aux femmes. Elles ont fait part d’un effort bilatéral pour créer un centre de formation de personnes issues du monde scientifique pour étudier les phénomènes terroristes et les moyens de les prévenir.

Cité par le journal Achark al-Awsat, Ksiksi a assuré du partenariat de son pays avec l’ambassade du Royaume-Uni pour réviser la stratégie nationale de lutte contre le terrorisme, qui repose principalement sur l’identification des menaces terroristes contre la Tunisie, notamment celles d’ISIS et d’Al-Qaïda.

Il a déclaré que la stratégie sera mise en œuvre sur le terrain et exécutée par les forces militaires et de sécurité. Une deuxième partie du plan vise à prévenir le terrorisme en protégeant la société tunisienne.

La Tunisie et la Grande-Bretagne ont souffert d’attaques terroristes dans le passé, a déclaré Oakden, citant la bataille de Ben Guerdane à Tunis et les attentats de Londres et Manchester au Royaume-Uni.

La Grande-Bretagne a renforcé son soutien antiterroriste au pays d’Afrique du Nord, notamment après les attentats de 2015.