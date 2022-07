La Grande-Bretagne exhorte Saied à respecter les droits de l’homme et la séparation des pouvoirs

Le ministre d’État britannique pour l’Asie du Sud et centrale, l’Afrique du Nord, les Nations unies et le Commonwealth, Lord Tariq Ahmad, réagissant aux résultats du référendum sur la Constitution tunisienne, a déclaré que le Royaume-Uni reconnaît les appels au changement lancés lors du référendum constitutionnel en Tunisie. Avec nos partenaires américains et européens, nous notons également le faible niveau de participation et les préoccupations concernant l’absence d’un processus inclusif et transparent.

L’inclusion des principales parties prenantes – y compris les partis politiques, les organisations de la société civile, les syndicats et les médias – et un véritable débat public seront essentiels pour relever les défis politiques et économiques à venir, et étayer la légitimité, la viabilité et la durabilité des réformes structurelles en Tunisie, a-t-il dit.

Avant les élections législatives prévues plus tard dans l’année, nous exhortons les autorités tunisiennes à respecter la séparation des pouvoirs, en mettant en place des contrôles et des équilibres suffisants, à élaborer une loi électorale inclusive et transparente, et à promouvoir le plein respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, a affirmé Lord Ahmad, assurant que son pays « a toujours été un partenaire constructif et franc de la Tunisie et du peuple tunisien. Nous le resterons en ce moment crucial et dans les années à venir ».