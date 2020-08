La grosse bourde-Lapsus de Fakhfakh à Sfax. Un stade pour Hammadi Jbali

En visite à Sfax, le chef du gouvernement démissionnaire Elyes Fakhfakh qui devait rebaptiser le stade olympique de Rades au nom du défunt Hammadi Agrebi, en hommage à sa carrière footballistique. On ne sait pourtant pas, à quoi il pensait et comment il avait fait, mais il l’avait dit. « J’ai décidé de nommer le stade le stade olympique de Rades, Stade Hammadi Jbali » a-t-il ainsi dit, devant un public, d’abord ébahi comme la porte-parole de son gouvernement, officiellement qui applaudissait pourtant et populairement qui huait le chef du gouvernement, et ensuite souffleur, comme son ministre des finances, pour corriger le chef du gouvernement. Lui, il prend la pause, sourit jaune et dit « excusez-moi, Hammadi Agrebi ». Soit il ne connaissait pas le défunt, ce qui étonne d’un originaire de Sfax, soit il pensait à ce moment à Jbali réellement ! Dans tous les cas, ce sera certainement la plus grosse bourde de son mandat.