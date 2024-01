La Guinée Equatoriale et le Ghana adhèrent à l’Accord FEDA

Le Fonds pour le développement des exportations en Afrique (FEDA), la filiale de la Banque africaine d’import-export (Afreximbank) axée sur l’impact, a annoncé que la Guinée équatoriale et le Ghana ont signé l’Accord d’établissement du FEDA.

En tant qu’États membres d’Afreximbank, la Guinée équatoriale et le Ghana ont franchi une nouvelle étape vers une collaboration plus étroite avec FEDA en devenant signataire l’accord d’établissement de la FEDA. Cette étape marque le soutien des deux pays aux efforts d’Afreximbank visant à étendre les objectifs d’impact de FEDA à travers le continent.

Les nouvelles adhésions sont cruciales pour élargir le champ d’intervention de FEDA et sa mission qui consiste à fournir des capitaux de long terme aux économies africaines en mettant l’accent sur l’industrialisation, le commerce intra-africain et les exportations à valeur ajoutée.

