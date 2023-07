La Libye met les bouchées doubles en prévision de la Haute commission tuniso-libyenne

Le ministre libyen de l’Economie et du commerce, Mohamed Al-Hwej, a tenu une réunion dans le cadre du suivi des préparatifs en cours pour la convocation de la Haute commission conjointe tuniso-libyenne. Il a été informé des dispositions relatives à tous les secteurs et domaines cibles lors de la réunion de ladite Haute commission qui se tiendra au cours de la prochaine période sous la présidence du Premier ministre libyen Abdelhamid Aldabaiba, basé à Tripoli.

Cité par Libya Herald, Le porte-parole du ministère de l’Economie et du commerce, Fawzi Wadi, a déclaré que la réunion avait permis d’examiner les priorités de la coopération entre le gouvernement libyen et le gouvernement tunisien, notamment la promotion des échanges commerciaux, la facilitation de la circulation des marchandises et des voyageurs dans les deux sens, la facilitation des services aux frontières, ainsi que le renforcement de la coopération dans le domaine de la sécurité alimentaire et de l’énergie.

En plus de la coopération dans les secteurs de la santé, de la justice, de la sécurité, de l’emploi, du pétrole, de l’électricité, du transport, des finances et de l’économie, selon ce qu’a annoncé le gouvernement tunisien.

Wadi a souligné le souhait du gouvernement de voir la Tunisie contribuer aux projets d’infrastructure en Libye.

La réunion comprenait le président du conseil d’administration de la Fédération générale des chambres de commerce, d’industrie et d’agriculture, Mohamed Al-Raidh, le directeur général de la Chambre de commerce et d’industrie de Libye et le président du conseil d’administration de la Chambre de commerce et d’industrie de Libye, le directeur du département du commerce extérieur et de la coopération internationale du ministère et des représentants du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, es Finances, de la santé, de l’Intérieur, des Communications, du Travail, du ministère des Affaires sociales, des Ressources maritimes, de l’Industrie, de la banque libyenne des affaires étrangères et du comité mixte libyen-tunisien.