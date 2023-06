Ouverture de forum tuniso-libyen sur la «reconstruction de Benghazi»

Le forum tuniso-libyen sur le thème « Reconstruire Benghazi » a entamé ses travaux dans la salle de conférence de Garyounis à Benghazi. Organisé par la Chambre de commerce, d’industrie et d’agriculture de Benghazi, en coopération avec le Haut Conseil des hommes d’affaires libyens et tunisiens, il se poursuivra pendant quatre jours.

Le forum a commencé par une présentation des activités et des expériences de tous les participants du côté tunisien, et par une discussion sur les opportunités et les moyens de coopération et de renforcement du travail conjoint avec les participants du côté libyen dans divers domaines économiques, commerciaux et d’investissement, précise l’Agence de presse libyenne.

Le maire de Benghazi, Sagr Bujawari, le président du conseil d’administration de la chambre de commerce, d’industrie et d’agriculture de Benghazi, Saleh Al-Abedi, et le président du fonds de reconstruction de Benghazi et Derna, Ali Buhairi Al-Ojali, ont assisté à la première journée du forum.