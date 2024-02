Ouverture du Forum commercial tuniso-libyen à Benghazi

28 entreprises tunisiennes exerçant t dans 50 secteurs ont fait des présentations lors du Forum commercial libyen-tunisien qui s’est tenu, le 13 février , a indiqué la Chambre de commerce de Benghazi

Le Forum a été lancé en coopération avec Emaar Libya Holding Company, le Centre de Promotion des Exportations de la Tunisie (CEPEX), et l’Attaché Commercial de l’Ambassade de Tunisie en Libye dans la salle des conférences Garyounis dans la ville de Benghazi.

Les entreprises tunisiennes couvrent les activités commerciales, industrielles, de services, de santé, d’alimentation, de construction, d’ingénierie et de conseil, ainsi que les secteurs de la transformation du pétrole et du béton, de l’eau et de l’assainissement, de l’environnement, de la sécurité au travail et des soins de santé.

En marge du forum, des réunions conjointes et des rencontres ont été organisées entre les entreprises libyennes et tunisiennes afin d’échanger des informations et des données et de renforcer les opportunités de communication et de coopération commerciale conjointe.