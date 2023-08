Les Organisations internationales appelées à intervenir en faveur des migrants bloqués sur les frontières tuniso-libyennes

Un appel pressant aux Organisations internationales et humanitaires a été lancé, vendredi 11 août, à travers Radio Express FM, par le président du Croissant rouge tunisien à Médenine, au Sud de la Tunisie, en vue d’intervenir et fournir l’aide et l’assistance nécessaires aux migrants irréguliers bloqués sur les frontières tuniso – libyennes et dont un contingent important avait été accueilli officiellement en Tunisie, à titre provisoire pour des raisons humanitaires.

Il a notamment réclamé des aides aux migrants qui désirent rentrer volontairement dans leurs pays respectifs, passant en revue les actions entreprises par la partie tunisienne au profit des migrants accueillis sur le sol tunisien, et exprimant la crainte de voir le nombre de ces migrants augmenter et perturber les mesures de sécurisation prises des deux côtés tunisien et libyen dans ce domaine.