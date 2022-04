La Libye propose à la Tunisie une « carte d’investissement conjointe»

Le ministre libyen de l’économie et du commerce, Mohamed Hwej, a proposé la mise sens place d’ une carte d’investissement conjointe entre la Libye et la Tunisie lors de sa rencontre avec son homologue tunisien, Samir Saied, pour discuter de plusieurs dossiers d’intérêt commun.

Ila affirmé que la Libye est impatiente de renforcer la coopération avec la Tunisie et de développer la carte d’investissement conjointe entre les deux pays visant à soutenir et à développer l’industrie alimentaire et pharmaceutique dans un premier temps et à encourager le secteur privé à mettre en œuvre des projets d’investissement conjoints dans les deux pays – et à coordonner les outils de financement nécessaires à la mise en œuvre de la carte conjointe.

Hwej a révélé que la Libye travaille à l’activation de la zone spéciale située dans la ville de Zuwara et s’étendant jusqu’à la frontière tunisienne dans le but dy ‘installer des industries et de promouvoir les échanges commerciaux avec les pays voisins, la Tunisie et l’Algérie, en plus d’activer le commerce de transit vers le marché africain.

D’après le site « Libya Herald », les deux parties ont convenu de la nécessité de :

– mettre en œuvre une stratégie globale de coopération économique

– tenir des réunions conjointes portant sur les activités économiques des deux pays

– ‘activer la zone spéciale de Zuwara au cours de la période à venir

– soutenir les comités techniques afin de renforcer la coopération

– ‘élever le niveau des échanges commerciaux et de faciliter la circulation des marchandises

– Stimuler le secteur de l’investissement et les opportunités prometteuses dans les secteurs de l’industrie, de l’agriculture et de la santé.

– la possibilité d’établir des cliniques médicales tunisiennes en Libye comme type d’investissement

– La participation à la planification des investissements et une vision du commerce de transit vers l’Afrique.