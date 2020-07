La Manouba: Les habitants de Mornaguia poursuivent leur mouvement de protestation.

Les habitants de la délégation de Mornaguia (gouvernorat de la Manouba) poursuivent, jeudi, la fermeture des entrées et sorties de la ville pour revendiquer le retour de l’approvisionnement en eau potable à partir du barrage Béni Mtir. En signe de protestation, la RN Tunis-Béja, la route locale Mornaguia -Sidi Hassine et la RN n°5 sont toujours bloquées.

Dans un entretien accordé à l’agence TAP, le gouverneur de la Manouba Mohamed Cheikh Rouhou mentionne que des pompes à eau en plus de 15 camions ont été saisis dans le cadre de la lutte contre la vente illicite d’eau.

Evoquant le problème de la détérioration de la qualité de l’eau potable dans la délégation de la Mornaguia suite au mélange d’eau du barrage de Béni Mtir avec le complexe de Ghdir El Golla, le gouverneur indique qu’une solution a été trouvée pour une meilleure gestion du canal d’eau de Ghdir Golla et de son débit de manière à préserver la qualité de l’eau potable pour tous les habitants du gouvernorat de La Manouba.

Face au problème des perturbations dans l’approvisionnement en eau potable pendant la période estivale dans le gouvernorat de la Manouba en particulier dans les zones rurales, la SONEDE a mélangé l’eau en provenance de Béni Mtir avec le complexe de Ghdir El Golla à hauteur de 50% afin de mettre fin aux coupures d’eau et assurer une distribution continue pour toute la région.