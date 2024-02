La marge d’intérêt fait les choux gras d’Attijari Bank

Passée au crible des analystes de l’intermédiaire boursier Mac Sa, Attijari Bank a enregistré, en 2023, une évolution de 7.5% de ses encours de dépôts pour dépasser le seuil des 10 Milliards de dinars (à 10,045 milliards de dinars).

La croissance a concerné l’ensemble des dépôts mais ce sont surtout les dépôts à vue (+6.53% à 4.58 milliards de dinars) et les dépôts d’épargne (+9.22% à 3.33 milliards de dinars) qui ont été les plus dynamiques.

La distribution des crédits a aussi progressé en 2023 mais à un rythme plus lent que les dépôts mais plus accéléré que le niveau de distribution en 2022. Ainsi l’encours des créances a dépassé le seuil des 7 milliards de dinars, alors que le ratio de transformation des dépôts en crédits (Crédits/Dépôts) s’est situé à un niveau très confortable de 70% à fin 2023.

– Un PNB en amélioration favorisé par la marge d’intermédiation

Sur le plan opérationnel, toujours selon Mac Sa, le PNB d’Attijari en 2023, a enregistré une nette amélioration, soit +13.3% à 651.5 MDT. Cette évolution à deux chiffres revient principalement à l’amélioration de 20% à 346,7 MDT de la marge d’intérêt (Ndlr : différence entre le taux intérêts à laquelle la banque prête et le taux intérêt à laquelle elle se refinance), qui représente désormais plus de 53% du PNB. Ceci est expliqué par la parfaite maîtrise des coûts des ressources par la banque qui lui laisse dégager une marge nette d’intermédiation ou spread parmi les plus élevés du secteur (soit 5.24% en 2022 et 5.8% estimé en 2023). Les autres composantes du PNB ont été aussi en évolution positive soit +3.7%, pour la marge sur commissions et 8.3% pour le résultat sur opérations de marché.

– Un RBE profitant de la bonne maîtrise des charges

Les charges opératoires ont augmenté de 10% à 310.5 MDT un rythme moins accéléré que celui du PNB laissant apparaître un coefficient d’exploitation en amélioration de 1.4 pts à 47, 6% vs 49% en 2022. Dans ce sillage, le RBE devrait s’apprécier de 16% à 351.7 MDT par rapport à 2022.

Une progression à deux chiffres du Bottom-Line, avec une qualité des actifs parmi les plus saines du secteur (soit un taux de CDL de 3.70% et un taux de couverture de 62.5% en 2022). Dans son analyse, Mac Sa dit exclure un accroissement substantiel du coût du risque en 2023.

En dépit de l’alourdissement de la fiscalité sur les banques, suite à la contribution conjoncturelle au budget de l’Etat au taux de 4% de l’assiette de l’impôt des sociétés au titre des bénéfices des années 2023 et 2024 instaurée par la loi de finances 2024, le Résultat Net de Attijari Bank devrait ressortir en amélioration de +13%, dépassant les 210 MDT.

« En termes de distribution de dividendes, et si la BCT n’émet pas de restrictions particulières, Attijari Bank est en mesure de distribuer un dividende par action de 4,25 DT au titre de 2023 (contre 4 DT en 2022) soit un niveau de pay-out de 85% », prévoit Mac Sa. Cette restriction a cependant été faite par la BCT, ce qui devrait ainsi restreindre les prévision de Mac Sa sur le dividende qui pourrait être distribué par Attijari au titre de l’exercice 2023.