« La Meloni » qui fait enfin sourire Saïed, et la mauvaise traduction des 700 M€

D’habitude tellement sérieux jusqu’à être grognon et ne souriant jamais, surtout en ces temps de complots de tous types [Ndlr : Selon lui] et de crises tous azimuts en public, celui qu’on appelle « Robocop », était avant-hier radieux, presque hilare, mais visiblement extasié, aux anges et séduit par son invitée. C’est du jamais vu dans les annales de toutes les rencontres du chef de tout l’Etat tunisien, et même de toutes ses apparitions télévisuelles en Tunisie.

Une femme qui dit haut ce que les autres pensent tout bas

« Je suis très heureux de vous voir, et de m’entretenir avec vous de nos problèmes. Et je le dis haut, aujourd’hui vous êtes une femme qui dit tout haut ce que les autres pensent tout bas », dit, sur le perron du palais de Carthage, le chef de tout l’Etat tunisien à « La Meloni », en référence à ses dernières positions sur les conditions du FMI pour son prêt qui tarde à la Tunisie.

Une remarque, directe de Kais Saïed, à la 1ère ministre italienne flattée et qui rit même aux éclats. Ravie de rencontrer son alter égo dans la guerre anti-immigration illégale, elle serrait toutes les mains de ses hôtes, jusqu’à confondre son ambassadeur avec le reste des responsables tunisiens et lui serrer aussi la main comme si elle le voyait pour la 1ère fois.

Mardi 6 juin 2023, Kais Saïed recevait la cheffe du gouvernement italien Giorgia Meloni avec tous les égards dus à un chef d’Etat, le visage comme on ne l’avait jamais vu en Tunisie, blaguant même avec son invitée de marque, attentive à ses explications sur l’esplanade front de mer du Palais de Carthage.

Jamais en tout cas, le courant ne semblait si bien passer entre le président tunisien et un haut responsable européen, signe évident que la rencontre entre chef de tout l’Etat tunisien et chef de gouvernement italien s’était très bien passée. Et les 700 M€ (Ndlr: Pour cause de manifestement mauvaise traduction instantanée, mais non rectifiée par la suite, de la déclaration de Meloni faite en Italien, ces 700 M€ ne seraient que le récapitulatif de toutes laides antérieures accordées à la Tunisie par l’Italie, même si elle a aussi évoqué une aide budgétaire, sans en préciser le montant exact) et la conférence internationale de Rome sur l’immigration irrégulière, en sont les premiers résultats d’un nouvel axe Tunisie-Italie en faveur d’un autre type de gestion de ce fléau du siècle qu’est l’immigration clandestine et irrégulière. Un nouvel axe anti-immigration irrégulière est né. Un axe, où les deux pays ont connu l’immigration clandestine, dans les deux sens et à des moments de souffrance sociale et financière.

« Depuis vingt ans, des groupes compacts d’émigrants italiens, battant en retraite devant la famine, la malaria, les tremblements de terre, débarquent en Tunisie. Presque tous viennent de la Sicile, de la Calabre, des Pouilles, de la Basilicate (…). La condition des paysans y est vraiment triste : il est naturel qu’elle pousse un grand nombre d’entre eux à abandonner le sol natal, trop pauvre pour les nourrir », écrivait Albert Davin dans la Revue des deux mondes. Et c’est presque la même chose pour les Français devenus ensuite colonisateurs.

« ما احس الجمرة كان الي يعفس عليها »

A quelques miles nautiques de l’Afrique du Nord, l’Italie devient la destination préférée de tous les « Harragas » du Sud de la Méditerranée et de l’Afrique, et les centres d’accueil des clandestins de Lampedusa saturent.

Laissés seuls par une Europe occupée par la guerre en Ukraine, dont elle accueille joyeusement les réfugiés, l’Italie et la Tunisie ont tout essayé pour endiguer les vagues migratoires. Point de mire de tout migrant clandestin, l’Italie de Giorgia Meloni se fait même attaquer par le ministre français de l’Intérieur, Gérard Darmanin, qui ne se fait pas rappeler à l’ordre par son chef d’Etat Macron, qui donne la nette impression de narguer la question migratoire, et en donne la preuve lors de son dernier coup de fil avec l’autre malheureuse partie prenante.

Leader de l’extrême droite italienne « Fratelli d’Italia », Meloni s’était fait élire sur la base d’un programme où elle prévoyait même un blocus naval pour arrêter les migrants illégaux, attaquée par la presse française qui la qualifie d’impérialiste. « Une façon de penser le rôle de sa propre nation dans le scénario mondial typique de l’imaginaire fasciste, imprégnée d’autoritarisme et d’ethnocentrisme », écrivait d’elle La Tribune.

En face, c’est une Tunisie qui a longtemps accepté l’immigration irrégulière dans le silence et la tentative de résilience. Et lorsque le chef de tout l’Etat décide de crever l’abcès et d’en parler, il se fait traiter de raciste par cette même presse française et se fait même taper sur les doigts par la Banque Mondiale. Longtemps, et vainement aussi, Kais Saïed avait essayé de sensibiliser les pays de la rive nord de la Méditerranée à la nécessité d’un traitement de la question, par le développement et non par l’enfermement sécuritaire.

L’Europe essaie de récupérer après Meloni

Avec La Meloni, Saïed vient de trouver écho à son raisonnement, et peut-être une solution à mettre en valeur et en bon faire-valoir, pour le reste de l’Europe. Et pour l’instant, cette dernière essaie de récupérer le coup. « Nous devons renforcer la coopération avec la Tunisie, qui est un partenaire clé », a déclaré mardi la commissaire européenne aux Affaires intérieures, Ylva Johansson, rapportée par le site « Decode39 ». Selon la même source qui citait la Commissaire européenne, « le nombre de départs de bateaux de migrants n’est pas soutenable, a-t-elle ajouté, notant que la visite de la Première ministre Meloni est cruciale car l’Italie joue un rôle constructif dans nos relations avec Tunis. La Commission et Rome sont alliées pour renforcer la coopération avec ce pays, a ajouté la commissaire », qui reste pourtant sceptique ou alarmiste, « soulignant que les départs de Tunisie ont considérablement diminué après sa dernière visite, mais il n’est pas certain que cela doive durer ».