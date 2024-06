La ministre allemande des AE de nouveau au Proche-Orient

La cheffe de la diplomatie allemande sera de nouveau au Proche-Orient à partir de lundi, notamment en Israël pour discuter de la « situation dramatique pour la population à Gaza » Les thèmes restent les mêmes : « la guerre à Gaza et la situation humanitaire toujours catastrophique sur place et aussi la question d’un avenir qui permettrait aux Israéliens et aux Palestiniens de vivre ensemble en sécurité », a-t-elle ajouté.

L’Allemagne, comme ses alliés occidentaux, plaide pour une solution à deux Etats distincts et souverains, une option à laquelle le chef du gouvernement israélien Benjamin Netanyahu a en revanche toujours été opposé, a fortiori depuis le 7 octobre. , a annoncé vendredi une de ses porte-parole.

Annalena Baerbock, qui s’est maintes fois rendue dans la région depuis le 7 octobre, participera lundi à la conférence sur la Sécurité d’Herzliya, où elle prononcera un discours. Le lendemain, elle ira à Ramallah, en Cisjordanie, où elle rencontrera le Premier ministre de l’Autorité palestinienne.

