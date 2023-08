La note souveraine dégradée par la japonaise R.I. Des avancées mais de grandissantes incertitudes !

Dernière en date des agences internationales à noter la Tunisie, la japonaise « Rating Investment and Information Inc » (R&I) n’a pas dérogé à la tendance générale du rating souverain tunisien avec un » B- » jumelé à une perspective négative, se référant à des « incertitudes grandissantes » , mais tempérée dans la même temps par le fait qu’ « il est peu probable que le pays soit aux prises avec des problèmes immédiats de liquidité en devises ».

Toutefois, c’est sur les déficits budgétaires relativement élevés et persistants que l’accent est mis, dès l’abord. Les perspectives d’assainissement budgétaire sont incertaines et le taux d’endettement public reste élevé, constate R.I, citant une balance courante fortement déficitaire et des fronts, budgétaire et extérieur [qui] demeurent dans une situation difficile.

Des incertitudes, l’agence de nation japonaise en cite plusieurs, notamment celle grandissante quant à la capacité du gouvernement à assurer le service des dettes en devises à moyen terme, car il n’y a pas d’évolution claire pour obtenir le soutien financier du Fonds monétaire international, précise l’agence. En outre, l’avenir des réformes des structures économiques et fiscales est également incertain. Sur la base de cette reconnaissance, R&I a abaissé la note de l’émetteur en devises étrangères à B- avec une perspective de notation négative. R&I dégraderait la note si les inquiétudes concernant la soutenabilité de la dette publique s’accentuaient.

Il y a encore l’accélération de l’inflation provoquée par la flambée des prix mondiaux de l’énergie et des produits alimentaires et d’autres facteurs qui a pesé sur l’économie. Fin 2022, le PIB réel était encore inférieur au niveau d’avant la pandémie de Covid,, même si l’économie se redresse grâce au retour de la demande touristique et d’autres facteurs en 2023. Le gouvernement prévoit un taux de croissance du PIB réel pour 2023 à 1,8 %. La projection de la Banque Mondiale est de 2,3%. L’économie connaîtra probablement une croissance modérée de 2 à 3 % à partir de 2024, tout en dépendant de l’évolution de la demande extérieure et de la politique intérieure.

Balance courante largement déficitaire

L’excédent des services est insuffisant pour couvrir le déficit commercial. Le déficit du compte courant s’est creusé en 2022, en raison de la flambée des prix des importations d’énergie et de produits alimentaires. Même si le déficit devrait se réduire en 2023, son niveau restera important, prévoit R.I. La dette extérieure du pays est importante, ce qui rend l’économie très vulnérable aux chocs extérieurs.

Même si le niveau des réserves de change n’est pas suffisant, il équivaut à environ trois mois d’importations. Ce fait conforte l’évaluation de la liquidité en devises effectuée par R&I. Le déficit budgétaire est important, s’établissant à 7,6 % du PIB en 2022. Le gouvernement prévoit un déficit budgétaire de 5,2 % en 2023. Les recettes fiscales augmentent régulièrement et la croissance des dépenses salariales, qui représentent près de la moitié des dépenses totales du gouvernement, est également sous contrôle. Cela dit, comme il existe un risque à la hausse concernant les dépenses de la compensation, il reste à voir si le gouvernement sera en mesure de réduire son déficit budgétaire comme prévu. L’encours de la dette publique se situe à un niveau élevé, environ 79 % du PIB à la fin de l’année 2022. Même si le ratio dette/PIB devrait diminuer en 2023, il est difficile de s’attendre à une baisse constante de ce ratio à moyen terme, à moins qu’il n’existe de réelles perspectives de réduction du déficit budgétaire.

Un nœud gordien nommé FMI

Bien que le gouvernement et le FMI soient parvenus à un accord au niveau des experts (SLA) sur une aide financière en octobre 2022, aucun progrès n’a été réalisé depuis lors. Pour répondre aux exigences pour bénéficier du soutien du FMI, le gouvernement a présenté un programme de réformes structurelles comme condition de l’aide financière, comprenant des restrictions sur les dépenses publiques pour les salaires des fonctionnaires, des réformes du système de subventions gouvernementales et des entreprises publiques, et l’amélioration du climat des affaires, entre autres mesures. Même si des progrès ont été réalisés dans certaines réformes, la mise en œuvre de la réforme des subventions aux carburants a été reportée en raison de l’ampleur de son impact sur la société. Le gouvernement et la banque centrale s’efforcent d’obtenir le soutien financier des gouvernements étrangers et des organisations internationales, et devraient être en mesure de lever suffisamment de fonds pour cette année, même sans le soutien du FMI.

Néanmoins, R&I estime que le soutien du FMI est un facteur crucial non seulement pour garantir la liquidité en devises, mais aussi pour parvenir à la stabilité macroéconomique et stimuler la croissance économique grâce à des réformes structurelles.

Enfin, compte tenu également de la situation où l’incertitude politique demeure suite au limogeage de la cheffe du gouvernement par le président de la République, Kais Saied, les regards sont tournés vers l’évolution socio-économique et politique du pays ainsi que sur les progrès des négociations avec le FMI sur le soutien financier.

A la même enseigne

Avec la présente notation, Rating Investment and Information Inc rejoint la liste des agences internationales qui se sont inscrites dans la même lignée au cours de cette année 2023, à commencer par Fitch Rating a baissé d’un cran la note de la Tunisie, de CCC+ à CCC-.

Auparavant, « Standard & Poor’s avait estimé que la Tunisie risque de faillir à ses obligations financières si elle ne parvient pas à conclure un accord avec le FMI et à obtenir des soutiens bilatéraux, notamment des pays du Golfe.

Début 2023, Moody’s avait dégradé la note souveraine de la Tunisie de Caa1 à Caa2 avec perspective négative