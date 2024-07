La peine de Mourad Zeghidi ramenée à 8 mois de prison en appel

La chambre correctionnelle estivale de la Cour d’appel de Tunis a confirmé la condamnation du journaliste Mourad Zeghidi, tout en modifiant la sentence rendue en première instance, réduisant la peine privative de liberté d’un an à huit mois de prison, rapporte Mosaïque Fm.

Le prévenu a comparu , ce mardi, devant la chambre correctionnelle de la Cour d’appel de Tunis aux fins de l’examen de l’appel interjeté contre le jugement de première instance le condamnant à un an de prison pour des délits liés à l’utilisation de réseaux et de systèmes d’information et de communication pour produire, promouvoir, envoyer et préparer des nouvelles et des rumeurs mensongères dans le but de porter atteinte aux droits d’autrui ou de nuire à la sécurité publique, ainsi que pour l’utilisation de systèmes d’information pour diffuser des nouvelles contenant des imputations de faits non réels dans le but de diffamer autrui, de ternir sa réputation et de lui causer un préjudice matériel et moral, rappelle la même source .

- Publicité-