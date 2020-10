La plus grosse rémunération pour le plus gros déficit

La filiale tunisienne de l’une des plus grosses banques du Golfe arabique qu’est la QNB (Qatar National Bank) vient de publier ses états financiers individuels. Au terme de l’exercice 2019, la banque avait enregistré un total de produits d’exploitation de 143,857 MDT, en hausse de presque 17,5 MDT par rapport à 2018. Grevé par les 95,40 MDT en frais d’exploitation qui avaient augmenté de presque 19 MDT d’une année à l’autre, le PNB s’affaisse de 1,5 MDT.

Alourdi par les 44,574 MDT en provisions, et autres 14,545 MDT en charges générales (non définies) en hausse de presque 4,5 MDT en une année, le résultat net de la filiale tunisienne de la QNB qatarie oublie ses 4 petits millions de dinars (MDT) de bénéfices de 2018, et annonce certainement le plus gros déficit de son histoire, à 6,673 MDT.

On comprendrait presque que le DG Qatari de la banque ait été remplacé, et on souhaiterait bon courage pour le nouveau patron, Lotfi Dabbabi, qui est un transfuge du secteur étatique.

Pour arriver à cerésultat négatif, inédit au moins à partir de 2016, le DG Qatari de la QNB Tunis recevait une rémunération annuelle brutes de presque 2 MDT (1,980.226 MDT pour être exact). Une rémunération qui avait même été augmentée de presque 229 DT par rapport à 2018, , le double par rapport à son premier exercice 2016 en remplacement d’un DG ancien cadre de la BCT. Tout cela pour ça, pourrait-on dire, si ce n’était que cette banque qatarie qui gagne de l’argent sur la vente de ses crédits calcinés à sa propre société de recouvrement, n’est en fait astreinte qu’au minimum d’impôts par l’Etat tunisien, pour justement pouvoir liquider ses crédits carbonisés.

Sinon, dans cette banque où les salaires dépassent à peine les 23 MDT, et qui a distribué 250 mille DT en cadeaux, il y a lieu de noter les 9,370 MDT en bénéfice récoltés sur les BTA achetés à l’Etat tunisien, et les 10 MDT en bénéfices sur les opérations de change. On vous disait déjà que la salle de change de cette banque était l’une des plus actives et l’une des sources de bénéfice, pour une banque, pourtant déficitaire !