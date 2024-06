SONEDE : Les dettes des clients frôlent les 800 MDT

Le membre du conseil d’administration de la Société nationale d’exploitation et de distribution des eaux, Hassen Cherni, a révélé que la situation financière de la SONEDE se détériore, notamment en raison de l’importance des dettes non recouvrées auprès des clients, qui ont atteint 860 millions de dinars.

Ceci est causé par l’augmentation du nombre de factures d’eau impayés par les clients, selon ses déclarations.

Cherni, a déclaré au quotidien arabophone Assabah que les établissements et les structures publiques représentent plus de 50 % des dettes, tandis que le reste est réparti entre les citoyens et les entreprises industrielles, rapporte Mosaïque fm.