La production de phosphate peine à dépasser les 2136 mille tonnes

Durant les sept premiers mois de l’année 2020, la production globale de phosphate n’a pas dépassé les 2136 mille tonnes, contre des prévisions tablant sur 3327 mille tonnes, c’est ce qui ressort des indicateurs publiés, lundi, par la Compagnie des Phosphates de Gafsa (CPG), sur la page facebook du ministère de l’Energie, des Mines et de la Transition énergétique.

D’après le même document, l’extraction s’est limitée, jusqu’à fin juillet 2020, au niveau de 3893 mille tonnes, alors qu’il était prévu d’extraire environ 8000 mille tonnes de phosphates durant cette période.

Pour rappel, le ministère de l’Energie avait mis, en garde, il y a quelques jours, contre la gravité de la situation de la CPG, et de sa production quasi bloquée au mois de juillet, à cause des sit-in et des protestations sociales.

Il avait appelé les partenaires sociaux à prendre conscience de la gravité de la situation, promettant d’appliquer » vigoureusement » la loi contre » ceux qui provoquent l’arrêt de la production et de transport « .