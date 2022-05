La production industrielle  manufacturière  en baisse au 1er trimestre

L’enquête sur « la Situation et les perspectives des entreprises industrielles », pour le premier trimestre 2022, dont les résultats ont été publiés, vendredi, a fait état de la baisse de la production des entreprises exerçant dans les industries manufacturières, et ce, en se référant au solde d’opinion des chefs d’entreprises.

D’après cette enquête, réalisée par l’Institut National de la Statistique (INS), les entrepreneurs s’attendent toutefois à une légère amélioration de la production industrielle, durant le deuxième trimestre 2022.

Par ailleurs, le solde des opinions des interviewés a révélé une baisse de la demande de produits industriels au cours du premier trimestre de 2022, par rapport au quatrième trimestre de 2021, avec une anticipation de stabilité au cours du deuxième trimestre de 2022.

De même, une baisse du solde des opinions a été enregistrée au niveau de la demande extérieure, avec une prévision de stabilité au cours du deuxième trimestre 2022.

Par ailleurs, le pourcentage des chefs d’entreprise déclarant qu’il est difficile de s’approvisionner en matières premières et qui s’attendent à la hausse des prix de ces dernières a augmenté, durant le premier trimestre 2022.



