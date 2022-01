La production nationale d’huile d’olive en hausse de 71%, à 240 mille tonnes

La production d’huile d’olive devrait progresser de 71%, à 240 mille tonnes, durant cette campagne (2021/2022), pour une production d’olives estimée à 1,2 million de tonnes, selon l’Observatoire National de l’Agriculture.

D’après une note publiée, lundi, sur «L’avancement des campagnes agricoles » par l’Onagri, la récolte des olives a atteint 76%, à l’échelle nationale, à la date du 21 janvier 2022. Si elle a bien avancé dans les régions du Sahel (82%) et du nord (81%), elle n’a pas dépassé les 74% au centre et les 69% au sud.

Les opérations d’exportation de l’huile d’olive se poursuivent, atteignant plus de 38 mille tonnes durant les mois de novembre et décembre 2021, pour une valeur de 396 millions de dinars. Les prix de l’huile d’olive se sont accrus de 20%, pour se situer cette année entre 10 et 12 dinars, le litre.

De même, les prix de l’olive ont légèrement augmenté, durant l’actuelle campagne. Ils varient entre 1 dinar et 2,6 d, le kilo, alors qu’ils oscillaient, au cours de la saison 2020/2021, entre 0,7 d et 2,4 d