L’application utilisée pour évaluer le respect des mesures du confinement général, afin d’atténuer les risques de la propagation de la pandémie du coronavirus, n’utilise pas les données personnelles des citoyens, a indiqué, lundi, le ministère des Technologies de l’information et de la transformation digitale.

Le département a précisé, dans un communiqué, que cette application se base sur l’activité et les usages des téléphones mobiles dans des régions bien définies.

Et de réitérer que l’ensemble des applications développées et utilisées en Tunisie respectent les dispositions de la loi sur la protection des données personnelles.

A noter que le chef du gouvernement, Elyes Fakhfakh, avait évoqué, dimanche, dans une interview à la chaîne télévisée Attessia et radio Mosaique Fm, l’usage de cette application afin de faire face à la pandémie.