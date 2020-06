La question du développement à Tataouine au centre d’une réunion ministérielle à la Kasbah

Une réunion ministérielle s’est tenue vendredi au palais de la Kasbah, consacrée à l’examen de la question du développement à Tataouine, annonce un communiqué de la présidence du gouvernement.

Il a été question des principales mesures qui seront prises « dans le cadre d’une approche répondant aux besoins de développement dans la région ».

Une équipe ministérielle a été chargée d’étudier les décisions et les mécanismes pratiques qui seront soumis à l’approbation du conseil ministériel prévu la semaine prochaine sur ce sujet, ajoute le communiqué.

Un climat de tension a été enregistré ces derniers jours dans le gouvernorat de Tataouine après l’intervention des forces de l’ordre sur les lieux du sit-in observé depuis plus de deux mois dans la ville d’El Kamour au sud de la Tunisie.

Les sit-inneurs revendiquent la tenue d’un conseil ministériel dans les plus brefs délais pour de la mise en œuvre des points de l’accord d’El Kamour dont en particulier l’emploi et le développement.