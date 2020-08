La RDC fait face à une nouvelle flambée d’Ebola. Dans l’ouest du territoire, on dénombre une centaine de sujets contaminés, et une quarantaine de décès, selon l’OMS (vendredi). Le nouveau foyer épidémique est situé dans et autour de la ville de Mbandaka, sur le fleuve Congo.

En plus de la covid-19, la République démocratique du Congo (RDC) est confrontée à une nouvelle résurgence de l’épidémie d’Ebola. Selon une note de l’OMS en fin de semaine, le virus aurait contaminé 100 personnes dans la région ouest du pays, et fait 43 décès.

Cette nouvelle flambée, informe notamment Reuters, a été déclarée le 1er juin 2020 dans la ville de Mbandaka (située sur le fleuve Congo), et aurait commencé peu avant que le pays ne déclare la victoire sur une précédente épidémie (dans l’est du pays, cette fois) et qui avait pour sa part duré deux ans et fait plus de 2200 victimes.